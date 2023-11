Équipe de France : Deschamps fait honneur à une tradition

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a pris une grande décision pour la trêve internationale de ce mois de novembre pour l’équipe de France : sélectionner Warren Zaïre-Emery. Surclassé des Espoirs aux A, le joueur du PSG connaît ce sentiment depuis ses débuts. Son premier entraîneur à Aubervilliers s’est livré à France 5.

Ce n’était plus arrivé depuis la première guerre mondiale. Warren Zaïre-Emery va être en ce mois de novembre le plus jeune joueur de l’histoire à faire une apparition en équipe de France. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du PSG a impressionné jusqu’à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus qui a décidé de le prendre en avance. Ce n’est pas nouveau.

Deschamps surclasse Zaïre-Emery, c’est une habitude

Dès l’âge de 5 ans, Warren Zaïre-Emery a pris une licence à Aubervilliers. Et déjà à l’époque, le jeune milieu de terrain du PSG avait un temps d’avance sur tout le monde et était déjà au dessus de la mêlée.

«On le mettait à 5 ans avec les 6 ans, et quand il avait 6 ans, 7 ans, on le mettait avec les 9 ans»