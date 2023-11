Mercato : Messi rejoint par son grand pote, c'est acté !

Alexis Brunet

Cet été, Lionel Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami. L'Argentin a par la suite été rejoint par ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Srgio Busquets, et Jordi Alba. Mais un autre de ses partenaires au Barça devrait débarquer prochainement. En effet, Luis Suarez est très proche de venir à Miami.

Après deux années au PSG, Lionel Messi a finalement quitté Paris. L'Argentin n'aura pas laissé un souvenir impérissable aux supporters. Il évolue désormais à l'Inter Miami, et il a réalisé de bonnes performances, mais son équipe ne s'est pas qualifiée pour les playoffs.

Messi a été rejoint par Busquets et Alba

Lionel Messi a été la première grande star à rejoindre l'Inter Miami. Par la suite, l'Argentin a été imité par certains de ses anciens coéquipiers. Sergio Busquets a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'octuple Ballon d'or en Floride, tout comme Jordi Alba.

Après le PSG, Messi affiche un «grand regret» https://t.co/H3HItu39MH pic.twitter.com/NZ0U5V6NvY — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Suarez est bien parti pour retrouver Messi