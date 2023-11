Le Real Madrid lâche un coup de pression pour sa nouvelle star

Arnaud De Kanel

Blessé à l'épaule, Jude Bellingham a manqué les deux dernières rencontres du Real Madrid, face à Braga mercredi (3-0) et contre Valence samedi (5-1). Pourtant, il a été sélectionné par Gareth Southgate pour le rassemblement avec l'Angleterre, déjà qualifiée pour l'Euro et qui aurait pu se passer de sa star. Carlo Ancelotti s'attend à voir son joueur revenir assez rapidement, un moyen pour mettre la pression au staff des Three Lions.

Facteur X du Real Madrid depuis le début de la saison, Jude Bellingham a été contraint de déclarer forfait pour les deux dernières rencontres en raison d'une blessure à l'épaule. Les Merengue s'en sont sortis sans l'Anglais puisqu'ils ont largement dominé Braga puis Valence. Bellingham n'en reste pas moins indispensable et Carlo Ancelotti ne veut pas que la blessure de son joueur s'aggrave avec sa sélection.

Ancelotti met la pression à l'Angleterre

Le manager italien a donc mis la pression à l'Angleterre en conférence de presse. Il estime que la blessure de Jude Bellingham ne devrait pas lui permettre de tenir sa place avec les Three Lions et s'attend à revoir son joueur dans les prochains jours à Madrid. Carlo Ancelotti ne veut pas que le staff de Gareth Southgate prenne de risques inconsidérés alors que les Anglais n'ont plus rien à jouer puisqu'ils sont déjà qualifiés pour l'Euro 2024.

«S'il n'a pas joué samedi, il ne pourra pas jouer avec l'Angleterre»