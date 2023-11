Gattuso fait une annonce intrigante, nouveau coup de tonnerre à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Avant d'affronter l'AEK Athènes en Ligue Europa, Gennaro Gattuso s'était présenté devant les journalistes la veille de la rencontre, déplorant une multitude d'absents. Et durant sa prise de parole, l'entraineur qui vient tout juste d'arriver à l'OM avait promis de « parler du futur » avec son président Pablo Longoria. Une annonce intrigante qui sème le doute...

L'effectif de l'OM est particulièrement décimé depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. Dernièrement, l'entraineur italien a perdu son capitaine Valentin Rongier, éloigné des terrains pour au moins 3 mois. Quelques semaines après son arrivée à l'OM, Gattuso s'inquiète déjà sur la profondeur de son effectif et il a lâché une phrase qui sème le doute pour son avenir.

«Je vais aussi parler avec mon président en ce qui concerne le futur»

A la veille d'affronter l'AEK Athènes, Gennaro Gattuso avait évoqué les nombreuses absences avec lesquelles il devait composer. « Il faut faire de notre mieux avec les joueurs que nous avons à notre disposition. Veretout et Bilal Nadir sont deux solutions. Je vais aussi parler avec mon président en ce qui concerne le futur, mais demain, on va faire de notre mieux avec les joueurs à notre disposition », avait confié le coach de l'OM en conférence de presse. Evoquait-il là le prochain mercato ou alors son propre avenir, rien n'est moins sûr. Après la démission précoce de Marcelino, le danger se profile de nouveau à l'horizon pour l'OM. Pablo Longoria a malgré tout tenu à rassurer son coach en se projetant sur le prochain mercato.

«Donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter l'effectif»