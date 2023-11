Vente OM : Une annonce à 600M€ est lâchée, il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina a lâché ses informations sur la vente de l'OM. Selon lui, Frank McCourt se montrerait bien gourmand et réclamerait entre 500 et 600M€ dans ce dossier. Une annonce, qui a fait réagir Thibaud Vézirian. A en croire le consultant de Team Football, le Bostonien est à prendre au sérieux.

Chacun va de son information dans le dossier lié à la vente de l'OM. Journaliste pour Canal + , David Berger évoque des discussions avancées avec l'Arabie Saoudite et un possible accord en janvier prochain. De son côté, Romain Molina annonce que Frank McCourt se montrerait bien gourmand dans ce dossier.

« McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€ »

« Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah si il y croit c’est bien mais son club il va le garder un moment » a déclaré le journaliste indépendant lors d'un live X . Très actif sur ce dossier, Thibaud Vézirian a tenu à lui répondre. Et selon lui, McCourt sait ce qu'il fait.

Vézirian répond cash à Molina