Riolo recadre une légende de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le niveau global des attaquants de Ligue 1 fait couler beaucoup d'encre en ce moment en raison de manque globale de spectacle constaté dans notre championnat, Jean-Pierre Papin a émis un avis très critique. Mais le conseiller du président de l'OM a été repris de volée à ce sujet par Daniel Riolo...

À l'heure où se négocient la vente des droits TV de la Ligue 1, le niveau global du championnat est un sujet sensible. Ces derniers jours, l'inefficacité des attaquants a été évoquée par plusieurs acteurs du football, comme le sélectionneur de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry : « Nice 2e avec 13 buts marqués, ça vous surprend ? Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d’avant. Ce n’est pas forcément les buts en fait. Dimanche (ndlr : pour RC Lens-OM), il n’y a pas eu de tir cadré. Il n’y a pas eu d’action », a constaté l'ancien buteur des Bleus. Et il n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme.

Papin pointe du doigt les attaquants

Dans des propos rapportés par France Info , Jean-Pierre Papin y a également été de son commentaire : « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez. C'est un constat qui vaut pour tous les clubs », a lâché le conseiller du président Pablo Longoria à l'OM. Et c'est justement son statut au sein du club phocéen qui a fait réagir Daniel Riolo...

« J’ai envie de lui dire fais bosser Vitinha, fais bosser Aubameyang »