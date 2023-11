Le clan Longoria lâche un tacle inattendu, c'est la panique à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Conseiller du président Pablo Longoria à l'OM, Jean-Pierre Papin n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé sur le niveau actuel des attaquants de Ligue 1, y compris ceux du club phocéen. Un constat qui inquiète Daniel Riolo qui estime que le témoignage du Ballon d'Or 1991 est à prendre très au sérieux.

En marge d’un événement organisé à Clairefontaine pour célébrer les 50 ans de la formation française, Jean-Pierre Papin a été interrogé sur le niveau des attaquants en France. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez », lâche le conseiller du président Longoria, avant d'être relancé sur les attaquants de l'OM. « Ça vaut pour tous les attaquants », ajoute le Ballon d'Or 1991. Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang sont donc particulièrement visés, et c'est assez inquiétant selon Daniel Riolo.

«En matière de travail, si il y a bien un mec qui sait ce que c’est, c’est bien lui»

« Il faut rappeler qui est Jean-Pierre Papin aux plus jeunes. Il arrive à Marseille en 1986. C’est plus qu’une catastrophe, c’est terrible à tel point qu’on se demande si le mec n’a pas les pieds à l’envers. Techniquement ce n’est pas possible, et on se dit tous mais pourquoi pas moi. Et ce mec là est tellement un bosseur, mentalement fort, que ça devient un monstre. En matière de travail, si il y a bien un mec qui sait ce que c’est que de faire du spécifique, de rajouter des séances, de bosser comme un dingue, pour cinq ans après devenir ballon d’or, c’est bien lui », confie le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«C’est inquiétant pour l’OM»