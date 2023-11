Il fracasse les attaquants de l’OM

Hugo Chirossel

Avec comme objectif de recruter des joueurs qui correspondent plus aux idées de Marcelino, l’OM a décidé de changer tout son secteur offensif l’été dernier. Ce qui a entraîné les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa. Pour l’agent Yvan Le Mée, les Olympiens se sont trompés avec leurs recrues offensives.

L’inefficacité offensive de l’OM interpelle. Les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de leurs trois dernières rencontres en championnat, contre l’OGC Nice (1-0), le LOSC (0-0) et le RC Lens (1-0). C’est pourtant le secteur de jeu qui a connu le plus de changements l’été dernier. Mais que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou Joaquin Correa, aucun d’eux n’a donné satisfaction jusqu’à maintenant.

Yvan Le Mée tacle les attaquants de l’OM

« Cet été, tu prends Ndiaye qui joue en Championship, il ne fait rien. Ok il est Marseillais, mais à la fin, ce n’est pas bien. Tu prends Sarr qui sort de Championship qui est en situation d’échec. Tu prends Correa qui est depuis 3 ans en situation d’échec », a déclaré l’agent Yvan Le Mée dans l’ After Foot sur RMC . Selon lui, l’OM s’est trompé avec ses recrues offensives et notamment en ce qui concerne le transfert de Vitinha.

«C’est insensé qu’il soit le plus gros transfert de l’histoire du club»