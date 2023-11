OM : Gattuso a identifié ses deux recrues de l’hiver

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille compte sur le mercato hivernal pour sauver sa saison, alors que l’équipe de Gennaro Gattuso est à la peine en Ligue 1 avec une 10e place au classement, à seulement deux points du barragiste. Des discussions sont déjà en cours au sein du club, avec deux profils visés par le technicien italien.

L’OM n’a pas su se relancer sur la pelouse du RC Lens (0-1) dimanche et stagne au classement de la Ligue 1, désormais 10e à seulement deux points du FC Lorient, qui occupe la place de barragiste. Il pourrait rapidement y avoir urgence dans la cité phocéenne alors que la nomination de Gennaro Gattuso en septembre n’a pas eu l’effet escompté, avec seulement une victoire obtenue en Ligue 1 depuis. Le technicien italien espère ainsi du renfort.

Gattuso débarque, l'OM justifie son choix https://t.co/ylqmaMgH3U pic.twitter.com/n4jKqaQPfy — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Un latéral et un ailier espérés

Comme l’a indiqué RMC , l’OM prévoit déjà quelques ajustements et des discussions ont déjà eu lieu entre Gennaro Gattuso et sa direction concernant les profils visés. Au moins deux renforts seraient espérés à Marseille, et des postes sont visés. L’Équipe confirme que Gattuso voudrait renforcer en priorité les côtés, espérant voir arriver un arrière gauche et un ailier. D’autres joueurs pourraient être visés en fonction des besoins, et notamment de la CAN au début de l’année 2024.

« Les dirigeants doivent donner les meilleures armes à leur entraîneur »