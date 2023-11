Gattuso débarque, l'OM justifie son choix

Axel Cornic

Dans un entretien accordé ce mardi à RMC Sport, Pablo Longoria s’est exprimé sur plusieurs sujets importants touchant l’Olympique de Marseille, qui a vécu un début de saison très mouvementé. Il est ainsi revenu sur l’arrivée de Gennaro Gattuso, qui a remplacé au pied levé un Marcelino qui a claqué la porte après seulement quelques matchs.

Pour remplacer Igor Tudor lors de l’intersaison, Pablo Longoria avait décidé de miser sur Marcelino, un coach qu’il connait très bien. Mais le pari n’a pas marché, puisque le technicien espagnol a quitté son poste après seulement sept matchs sur le banc de l’OM.

L’OM lâche un tacle inattendu, des joueurs de Gattuso visés https://t.co/lf2UFsge9X pic.twitter.com/vRBfP5wQRB — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Dans un moment de grande instabilité provoquée, c’était une personne qui avait le caractère et la force de comprendre le moment, la ville, les passions »

Il a été remplacé par Gennaro Gattuso et ce mardi, Pablo Longoria a expliqué les raisons de ce choix. « Dans un moment de grande instabilité provoquée, c’était une personne qui avait le caractère et la force de comprendre le moment, la ville, les passions. C’est une personne intelligente » a expliqué le président de l’OM, au micro de RMC Sport .

« On doit insister sur les principes que le coach cherche à mettre en place »