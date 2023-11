L’OM signe un joueur «de niveau international», Longoria monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue phare de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'échappe pas aux critiques en ce début de saison. L'international gabonais n'arrive pas à montrer le meilleur de son talent et peine à se montrer efficace devant les cages. Certains observateurs commencent à parler d'erreur de casting, mais Pablo Longoria conserve sa confiance en Aubameyang.

Les supporters attendaient mieux de Pierre-Emerick Aubameyang. Passé par Arsenal, Chelsea ou encore le FC Barcelone, l'international gabonais n'a inscrit qu'un seul petit but en championnat depuis son arrivée. Bien trop peu pour le public du Vélodrome, qui n'a pas hésité à le siffler. Mais pour Pablo Longoria, le meilleur est à venir pour Aubameyang.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Longoria apporte sa confiance à Aubameyang

« Quand on le voit s’entraîner au quotidien, je n’ai aucun doute. Quand on voit le nombre d’occasions qu’il se procure, même si je répète que la quantité de passes offensives doit s’améliorer, on n'a aucun doute. Je suis quelqu’un qui croit que toutes ses statistiques sont dans la moyenne. C’est pour ça que je suis très confiant quand je le vois travailler au quotidien. Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de niveau international. Est-ce qu’il peut améliorer sa réussite offensive? Oui, il faut faire son autocritique et on doit toujours vivre dans la réalité. Est-ce que cela va arriver? J’en suis sûr » a confié le président de l'OM lors d'un entretien accordé à RMC.

Aubameyang pourrait se servir de la concurrence avec Vitinha