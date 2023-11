Coup de gueule à l’OM, Deschamps intervient

Jean de Teyssière

En milieu de semaine, l'ancienne légende de l'OM et vainqueur du Ballon d'Or en 1991, Jean-Pierre Papin, avait fustigé le niveau des attaquants de la Ligue 1. Il faut dire que lors de la précédente journée, seulement douze buts ont été marqués. Quelques jours après la remarque du vainqueur de la Ligue des Champions 1994 avec l'AC Milan, Didier Deschamps a tenu à lui répondre.

Lors des 50 ans de la formation qui se sont déroulés à Clairefontaine, de nombreuses personnalités du football français étaient présentes. Parmi elles, Jean-Pierre Papin, le conseiller de Pablo Longoria. Interrogé sur la difficulté des attaquants de Ligue 1 à scorer, il avait alors répondu : « L es attaquants, c'est comme les gardiens : si on ne révise pas ses gammes tous les jours, on perd ses repères. (...) Moi, pendant dix ans, j'ai fait ça tous les jours. »

«J'ai connu Jean-Pierre Papin, il passait beaucoup de temps devant le but»

En marge du match de l'équipe de France face à Gibraltar, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, était en conférence de presse ce vendredi. Il a été interrogé sur la récente déclaration de Jean-Pierre Papin et a tenté de comprendre pourquoi un tel changement dans les attitudes : « J'ai connu Jean-Pierre Papin, il passait beaucoup de temps devant le but. Quand vous avez des matchs tous les trois jours, vous n'avez pas beaucoup d'entraînement. C'est valable pour tous les postes. »

«Nous, on finit toujours par un travail de finition pour répéter les gammes»