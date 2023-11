Mbappé sort du silence, Deschamps pris en grippe ?

Hugo Chirossel

Alors que cela n’avait plus été le cas depuis le mois de juin, Kylian Mbappé a fait son retour en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Gibraltar. Une prise de parole qui n’a pas vraiment plu à Jérôme Rothen. Ce dernier estime que le capitaine de l’équipe de France n’est plus sincère et qu’il devient comme son sélectionneur, Didier Deschamps.

Attendu depuis cinq mois, Kylian Mbappé a choisi ce vendredi 17 novembre pour faire son retour en conférence de presse. Plusieurs sujets ont été évoqués par le capitaine de l’équipe de France, bien qu’il en ait esquivé certains, notamment concernant son avenir au PSG. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a donné son avis sur la prise de parole de Kylian Mbappé et l’a accusé de manier la langue de bois.

«Il ne peut plus être sincère, ne peut plus dire la vérité»

« Le problème de Kylian aujourd’hui c’est qu’il ne peut plus être sincère, ne peut plus dire la vérité. Il est obligé de faire par rapport au contexte, à l’image qu’il a aujourd’hui. On entre dans la phase 2 de sa carrière. La première était rafraîchissante, un joueur de cette classe-là qui racontait le football, disait ses vérités et n’avait pas cette langue de bois là. Maintenant, c’est totalement le contraire. On est rentrés dans une phase similaire aux légendes du football français. C’est-à-dire, ils vont dans le sens du vent, donnent des réponses pour satisfaire les coéquipiers, le sélectionneur, l’entraîneur et leur sincérité a complètement disparu et celle de Kylian aussi », a déclaré Jérôme Rothen.

«Mbappé s’est transformé en Didier»