Arabie Saoudite - McCourt : Une légende de l’OM réclame la vente !

Ces derniers jours, le rumeurs concernant la vente de l'OM en faveur de l'Arabie Saoudite se sont accélérées et font couler beaucoup d'encre. Eric Di Meco, ancien défenseur de légende du club phocéen, estime qu'il s'agit de la meilleure chose à faire malgré l'investissement de Frank McCourt depuis sept ans.

Frank McCourt en Ligue 1, c'est bientôt la fin ? Propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, l'homme d'affaires américain serait désormais disposé à céder le club à des investisseurs en provenance d'Arabie Saoudite. Le feuilleton fait couler beaucoup d'encre, et Eric Di Meco a livré son point de vue à ce sujet sur RMC Sport.

Di Meco défend McCourt

Dans un premier temps, l'ancien défenseur emblématique de l'OM assure la défense de McCourt : « Ce n'est pas un boulet. Comment tu peux dire qu'un président qui a mis autant de sous soit un boulet ? C'est un actionnaire respectable mais le club n'avance pas. C'est un frein. On ne peut pas dire boulet, surtout quand on repense à l'ancien actionnaire (Margarita Louis-Dreyfus) qui n'avait plus d'ambition sportive », confie Di Meco, qui précise néanmoins que l'OM doit désormais changer de mains pour évoluer.

« Le club n'avance pas »