L’OM bientôt fixé pour un coup surprise de Longoria ?

Thomas Bourseau

Après William Saliba ou encore Matteo Guendouzi, Pablo Longoria serait prêt à s’entendre une nouvelle fois avec Arsenal pour le prêt d’un des joueurs du club londonien. Le président de l’OM en pincerait pour Fabio Vieira dans le cadre d’un prêt hivernal en 2024. La réponse d’Arsenal se ferait encore attendre.

Fabio Vieira ne vit pas la vie de rêve dans le nord de Londres. Arrivé de Porto à l’été 2022, le milieu offensif portugais de 23 ans n’est jamais parvenu à enchaîner les rencontres dans le onze de départ de Mikel Arteta. Et si Arsenal venait à faire affaire avec l’OM une fois de plus sur le mercato ?

Fabio Vieira, nouveau joueur d’Arsenal prêté à l’OM ?

Ces dernières heures, des rumeurs envoyant Fabio Vieira à l’OM se sont multipliées. La Tribune OM et la Minute OM ont ouvert le bal et c’est désormais à Fabrizio Romano de poursuivre sur cette lancée. L’Olympique de Marseille serait bel et bien intéressé par le profil du milieu polyvalent des Gunners , après avoir bouclé par le passé des opérations pour William Saliba, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac et Nuno Tavares.

Vente OM : Une révélation à 458M€ tombe https://t.co/6EgRi55ZY9 pic.twitter.com/Bda6ZqG5dg — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Arsenal n’a pas encore décidé pour le prêt de Fabio Vieira