PSG : A l’étranger, un club veut deux joueurs de Luis Enrique !

Deux compatriotes de Luis Enrique semblent figurer dans le viseur du FC Barcelone. Le technicien espagnol du PSG ne s’appuie ni sur Fabian Ruiz ni sur Carlos Soler en tant que titulaire indiscutable dans onze de départ. Et la blessure de Gavi pendant la trêve internationale donnerait des idées au Barça du côté du Paris Saint-Germain pour son remplacement.

Au PSG, Carlos Soler et Fabian Ruiz ne sont pas des titulaires indiscutables. Le premier cité navigue entre le banc des remplaçants et quelques minutes de jeu de temps à autres. Lorsque Ruiz est bien plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison avec notamment deux apparitions en Ligue des champions face au Milan AC.

Gavi blessé jusqu’à la fin de la saison

De quoi alerter le comité de direction du FC Barcelone. D’autant plus que le club culé va devoir opérer sans Gavi jusqu’à la saison prochaine. Le milieu de 19 ans s’est fait une rupture complète du ligament antérieur du genou droit pendant la trêve internationale avec la sélection espagnole. Mundo Deportivo explique que le Barça regarderait notamment du côté du PSG pour son remplacement.

Fabian Ruiz et Carlos Soler pistés par le Barça

En effet, Fabian Ruiz et Carlos Soler seraient de réelles options aux yeux du président Joan Laporta et de la direction du FC Barcelone. Giovani Lo Celso ou encore Thiago Alcantara seraient pris en considération. Le ton est donné.