Mbappé : Surprise, l’offre du Real Madrid est dévoilée

C'est annoncé, le Real Madrid devrait se manifester dans le dossier Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, probablement dès le début de l'année 2024. Le club espagnol devrait bien tenter sa chance et formuler une offre à l'entourage du joueur. Celle-ci devrait être similaire à celle de 2022. Voici les détails de cette proposition.

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir, Kylian Mbappé a refusé de mettre de l'huile sur le feu et de donner la moindre indication sur son avenir. Mais comme l'a annoncé la presse espagnole, ce feuilleton devrait monopoliser une large partie de l'actualité durant l'année 2024. Car pour l'heure, le contrat de Mbappé prend fin en juin prochain et rien ne dit qu'il prolongera au PSG. Par contre, le Real Madrid a bien l'intention de le récupérer sans dépenser le moindre centime.

Une star du PSG veut ruiner les plans de Mbappé https://t.co/JASJHQaxsX pic.twitter.com/aab9gsuLJe — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Le Real Madrid va passer à l'action

Comme indiqué par Ramon Alvarez de Mon, il faut s'attendre à une offensive du Real Madrid dès le mois de janvier. « J'ai demandé et je me suis informé. Non, le Real Madrid n'a pas exclu de signer Mbappé » a confié le journaliste espagnol sur Youtube. L'offre qui se prépare devrait être calquée sur celle de 2022. El Pais avait évoqué, il y a près de deux ans, les chiffres de ce dossier. Il pourrait s'fit d'une prime à la signature de 180M€, d'un salaire annuel de 40M€ net, mais aussi d'un contrôle à 50% de ses droits à l'image.

Une offre similaire à celle de 2022