Mbappé : Le Real Madrid a retourné sa veste

Pendant de nombreuses années, Kylian Mbappé a presque été une obsession pour le Real Madrid. Mais ça, c'était avant l'émergence de Vinicius Jr ou du dernier venu Jude Bellingham. Aujourd'hui, le joueur du PSG reste l'un des objectifs du club espagnol, mais ce dernier ne fait plus de fixette sur lui.

Le Real Madrid ne veut pas avoir d'ennuis dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, toute négociation directe avec le joueur français est interdite jusqu'au mois de janvier. Raison pour laquelle la formation merengue a publié un communiqué, il y a quelques jours, pour mettre les choses au clair.

Le Real Madrid a publié un communiqué

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » a lâché le club espagnol. Mais comme l'a annoncé Ramon Alvarez de Mon, cela ne veut pas dire que le Real Madrid ne tentera pas sa chance en 2024, bien au contraire.

Voici la position du Real Madrid