Le RC Lens relance le transfert d’un crack

Arnaud De Kanel

En quête de renforts pour le mercato hivernal, le RC Lens a déjà identifié un profil qui lui faisait déjà de l'œil cet été. En effet, les Sang et Or seraient de nouveau prêts à passer à l'offensive pour Habib Diarra. Après un été agité, la pépite du RC Strasbourg pourrait donc passer d'un Racing à un autre dès cet hiver.

Le RC Lens sort peu à peu la tête de l'eau. Après un début de saison délicat, les Sang et Or pointent désormais à la 6ème place du championnat grâce à leur laborieuse victoire face à l'OM (1-0) dans le temps additionnel. En Ligue des Champions, les hommes de Franck Haise sont toujours en lice et une qualification pour les huitièmes viendrait surcharger leur calendrier dans les mois à venir. Mais si le RC Lens rencontre autant de difficultés en ce début de saison, c'est notamment car le milieu de terrain manque de folie. Après avoir tenté de le recruter cet été, Habib Diarra devrait donc faire l'objet d'une nouvelle offre cet hiver.

Il signe au RC Lens et se lâche sur son transfert https://t.co/v1S9Rn8RUb pic.twitter.com/3ewWB36bOl — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Lens repart à l'attaque pour Diarra

Le RC Lens n'a pas dit son dernier mot pour Habib Diarra. Après s'être heurté au refus catégorique de Marc Keller cet été, les dirigeants lensois devraient à nouveau passer à l'offensive cet hiver pour recruter la pépite du RC Strasbourg selon Foot Mercato . Moins en vue depuis le début de la saison dans une formation strasbourgeoise un peu perdue, Diarra a tout de même gardé la cote auprès du RC Lens, mais pas que.

La Premier League en pince pour Diarra