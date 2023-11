Transferts - RC Lens : Il a fait une «boulette» avec l'entraineur

Arnaud De Kanel

Auteur d'un énorme travail avec le RC Lens, Franck Haise a vu sa cote exploser. Le coach des Sang et Or suscitaient de nombreuses convoitises lors du mercato estival. Le Stade Rennais faisait partie des clubs intéressés, et Florian Maurice, le directeur sportif des Bretons, avait d'ailleurs fait part de son envie à une personne qu'il pensait être le représentant du coach lensois. Mais en réalité, cet agent n'était pas celui de Franck Haise...

Le Stade Rennais a bouclé le retour de Julian Stéphan. Ce dimanche, les Bretons ont officialisé l'arrivée de leur ancien entraineur, qui remplace donc Bruno Génésio. L'ancien coach de l'OL aurait même pu s'en aller cet été, car Florian Maurice voulait faire venir Franck Haise. Mais le directeur sportif rennais a commis une énorme boulette avec le coach du RC Lens.

La boulette incroyable de Maurice avec Haise

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Florian Maurice était très intéressé à l'idée de recruter Franck Haise cet été. Sauf que le directeur sportif des Rennais s'est complètement raté dans ce dossier en contactant un agent qu'il pensait être celui de Haise, mais ce n'était pas le cas.

Les révélations sur le dossier Haise