Mercato : Le PSG a recalé «le meilleur attaquant du monde»

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG souhaitait mettre la main sur un nouveau buteur. Le club de la capitale avait alors tenté sa chance avec Harry Kane, qui se cherchait un nouveau défi. Mais finalement, la formation parisienne a lâché l’affaire pour des raisons économiques comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Le pensionnaire de la Ligue 1 s’est alors tourné vers Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Harry Kane, lui, a quitté Tottenham pour signer au Bayern Munich. Et pour certains, l’international anglais est ce qui se fait de mieux à son poste.

«C’est un joueur important»

« Pour moi, c’est le meilleur attaquant du monde. Quand il n’est pas sur le terrain, il nous manque. Il est notre capitaine, notre leader et il a toujours été là depuis que je suis en sélection. C’est un joueur important bien sûr, il est notre buteur. Il l’a prouvé pendant 8 ou 10 ans - aussi longtemps qu’il a joué chez les Spurs » a indiqué Harry Maguire à l’ Evening Standard .

«C’est une personne magnifique»