Il signe au PSG et lâche ses vérités sur son transfert

A la recherche d'un défenseur central, l'été dernier, pour palier le départ de Sergio Ramos, le PSG est parvenu à s'attacher les services de Milan Skriniar. Arrivé en provenance de l'Inter, le défenseur slovaque est, très vite, parvenu à trouver sa place au sein du club de la capitale. Quelques mois après son transfert, il est revenu sur ses premiers pas.

Marquinhos a trouvé son nouveau compère en défense centrale. En l'absence de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar s'est imposé sans trop de difficulté au PSG. Le défenseur slovaque a débuté toutes les rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison, sauf face au RC de Strasbourg le 21 octobre dernier. Lors d'un entretien accordé à PSG TV , Skriniar a livré ses impressions sur le championnat de France.

« Je suis là où je voulais être »

« Je me sens vraiment bien. Finalement je suis là où je voulais être, et j’ai beaucoup travaillé pour ça. En ligue 1, il y a beaucoup de joueurs costauds, de joueurs rapides, de joueurs physiques. C’est vraiment la grosse différence avec l’Italie. En Serie A, c’est peut-être plus tactique alors qu’ici il y a plus de un contre un face à des joueurs solides, donc ce n’est pas évident à gérer » a déclaré le défenseur slovaque.

Skriniar rend hommage aux supporters