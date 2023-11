Mercato : Le PSG tente un transfert avec… Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le football brésilien n'en finit plus de sortir des cracks. Récemment, ce sont Endrick et Vitor Roque qui ont affolé le mercato, et le prochain pourrait bien être Guilherme Ruck. Du haut de ses 14 ans, le jeune brésilien, qui est présent dans le centre de formation de Valladolid, est déjà dans le viseur du PSG ou encore du Real Madrid. Un dossier pour lequel Ronaldo aura une influence par son statut de propriétaire du club espagnol.

Ces dernières années, le football brésilien a produit de nombreux grands talents qui brillent désormais sur la scène européenne. Et le prochain d'entre eux pourrait bien être un certain Guilherme Ruck. Du haut de ses 14 ans, le meneur de jeu né à Rio de Janeiro a quitté très tôt le Brésil afin de rejoindre le Portugal puis l'Espagne où il a d'abord été au Rayo Majadhonda puis à Valladolid en avril 2022 où il continue de s'entraîner aujourd'hui avec le centre de formation.

Le PSG va batailler avec Ronaldo pour un crack brésilien

Il faut dire que Ronaldo, actionnaire majoritaire de Valladolid depuis 2018, est parfaitement conscient d'avoir mis la main sur un énorme crack. Néanmoins, Guilherme Ruck, seulement âgé de 14 ans, n'a pas le droit de signer un contrat. Par conséquent, jusqu'à ses 16 ans, il a le droit de changer de club. Et selon les informations de The Athletic , le PSG compte bien profiter de cette situation pour récupérer le jeune talent brésilien.

Le Real Madrid en avance dans ce dossier ?