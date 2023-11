Le PSG rêve du «nouveau Messi», ce sera 60M€

Pierrick Levallet

Désireux de mettre la main sur un nouveau prodige, le PSG suivrait William Estevao de très près. Considéré comme le nouveau Messi au Brésil, le joueur de 16 ans est promis à un bel avenir. Le club de la capitale voudrait donc le recruter. Mais Palmeiras n'entendrait pas vraiment le lâcher pour moins de 60M€.

Le PSG est à la recherche de la nouvelle sensation du football. Dans cette optique, le club de la capitale a tenté sa chance pour Endrick et Vitor Roque il y a quelques mois. Mais dans les deux cas, le PSG s’est fait doubler, par le Real Madrid pour le premier et par le FC Barcelone pour le deuxième. La direction parisienne n’aurait néanmoins pas abandonné sa quête d’une nouvelle pépite et continuerait ainsi de scruter le marché au Brésil.

Le PSG se débarrasse de Verratti, ce «n’est pas très clair» https://t.co/6mDWb9MNJG pic.twitter.com/l6HnLT2X0j — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Le PSG fonce sur William Estevao

En effet, le PSG penserait à un autre prodige de Palmeiras. Après Endrick, le pensionnaire de la Ligue 1 aurait des vues sur William Estevao. Promis à un avenir brillant, le joueur de 16 ans est déjà comparé à certains des plus grands joueurs de la planète. Le phénomène brésilien est même considéré par certains comme le « nouveau Messi » au Brésil. Le PSG aurait d’ailleurs déjà tenté sa chance il y a quelques mois, mais s’est fait recaler.

Palmeiras attend au moins 60M€