Deux transferts cet hiver ? Le PSG reçoit une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La trêve internationale a fait d'énormes dégâts au sein des clubs. Et le FC Barcelone est probablement le plus durement touché puisque Gavi a été victime d'une rupture des ligaments croisés et ne sera donc plus disponible cette saison. Pour le remplacer, la presse catalane a évoqué plusieurs pistes dont celles menant à Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais Deco assure que Gavi est irremplaçable.

Le syndrome FIFA a encore frappé. Plusieurs clubs ont vu leurs joueurs revenir blessés de la trêve internationale. C'est le cas du PSG qui a perdu Warren Zaïre-Emery et Marquinhos pour plusieurs semaines, ou encore du Real Madrid qui a vu Eduardo Camavinga et Vinicius Junior se blesser également. Mais la plus grosse perte est probablement pour le FC Barcelone. En effet, à l'occasion du rassemblement de l'Espagne, Gavi a été victime d'une rupture des ligaments croisés, ce qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison.

Luis Enrique critiqué par le vestiaire du PSG ? https://t.co/0y5BnfV1tJ pic.twitter.com/R3cW7YR2tr — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Fabian Ruiz et Soler ciblés par le Barça pour oublier Gavi ?

Un terrible coup dur pour le Barça qui perd un joueur clé. Rapidement, la presse catalane a dévoilé plusieurs pistes compenser la blessure de Gavi. Selon Mundo Deportivo , la priorité se nomme Giovani Lo Celso, mais d'autres dossiers seraient étudiés à l'image de ceux menant au deux milieux de terrain du PSG à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler. Interrogé à ce sujet, Deco laisse toutefois entendre que le Barça ne recrutera pas cet hiver.

Le Barça assure que «Gavi est un joueur irremplaçable»