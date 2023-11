OL : Un entraîneur est réclamé en direct pour remplacer Grosso !

Arnaud De Kanel

La situation de l'OL est de plus en plus préoccupante. Ayant subi leur 9ème défaite de la saison dimanche soir, les Gones sont plus que jamais derniers de Ligue 1. Logiquement, Fabio Grosso se retrouve sous le feu des critiques et il pourrait même être évincé dans les semaines à venir. Stéphane Guy suggère donc à John Textor de rappeler Bruno Génésio.

La crise se poursuit du côté de l'OL. Les joueurs de Fabio Grosso ont même commencé à perdre l'appui de leur public qui enchainait les ' Olé ' à chaque passe des joueurs du LOSC. Preuve, s'il en fallait encore une, que cette saison est en train de tourner au fiasco. Pointé du doigt, Fabio Grosso pourrait perdre son piste assez rapidement. Bruno Génésio, qui vient tout juste de quitter le Stade Rennais, serait le profil idéal pour lui succéder d'après Stéphane Guy.

Le danger se précise pour Grosso

Ce lundi, L'Equipe indique dans ses colonnes que l'avenir de Fabio Grosso pourrait être discuté dans les semaines à venir s'il n'inverse pas la tendance. Le coach italien a encore quelques matchs pour sauver sa peau mais s'il n'y parvient pas, il sera licencié. Dimanche soir, Stéphane Guy a milité pour le retour de Bruno Génésio en direct dans L'After Foot sur RMC .

«Le retour de Genesio à Lyon, ça aurait de l'allure»