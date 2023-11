Le vestiaire de l’OL lâche un message inquiétant

Arnaud De Kanel

Le cauchemar continue pour l'OL, défait pour la 9ème fois en 12 matchs de Ligue 1 cette saison. Les hommes de Fabio Grosso n'ont rien pu faire face à un LOSC plus en confiance que leur adversaire, ce qui n'est pas très compliqué certes, mais surtout beaucoup plus fort dans le jeu. Après la rencontre, Skelly Alvero s'est montré très inquiet, «espérant que ce ne soit pas… la fin».

La victoire face au Stade Rennais avant la trêve n'était finalement qu'un accident. L'OL n'a pas enchainé dimanche soir puisque les Gones se sont inclinés devant leur public face au LOSC. La situation du club rhodanien devient très inquiétante et Skelly Alvero ne dit pas le contraire.

Grosso en sang, le vestiaire de l'OL fait une révélation https://t.co/Ec73xPVPSF pic.twitter.com/0uyk82ibwU — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«On replonge un peu en espérant que ce ne soit pas la fin»

Le milieu de terrain de 21 ans était très touché en zone mixte, craignant fortement la relégation de l'OL à l'issue de la saison. « On est déçu, ça reste une défaite, c’est compliqué pour le collectif après la bonne note à Rennes (0-1, J12, NDLR). Aujourd’hui, on replonge un peu en espérant que ce ne soit pas… la fin quoi. La situation se complique mais elle l'était assez déjà, ça continue juste. Il va falloir casser cette dynamique au plus vite en fait. Pour ça, on laisse tout entre les mains du coach (Fabio Grosso). On lui fait totalement confiance et on essaiera de voir ce qu’il adviendra », a lâché Skelly Alvero en zone mixte. L'ancien sochalien veut prendre ses responsabilités pour tenter de sauver l'OL.

«On ne peut plus se cacher»