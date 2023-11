Crise à l’OL, le vestiaire déballe tout

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, rien ne se passe vraiment comme prévu à l'OL. En pleine crise, le club olympien a néanmoins décroché sa première victoire de la saison lors de la dernière journée contre Rennes (0-1). S'il est encore trop tôt pour dire que la formation lyonnaise a sorti la tête de l'eau, Maxence Caqueret entend néanmoins faire son possible pour aider les siens à se sauver en Ligue 1.

«C’était comme un gros soulagement»

« L’OL a enfin gagné, est-ce qu’on peut parler de déclic ? Déclic, je ne pense pas. C’est qu’une victoire mais on espère que ce match va nous amener vers d’autres victoires. Là on pourra parler de déclic. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné un match, depuis mai dernier. Ça faisait une série interminable. C’était comme un gros soulagement » a indiqué le milieu de terrain de l’OL au micro de Téléfoot .

«Les joueurs ne sont pas à leurs meilleurs niveaux»

« Cette situation m’attriste énormément. Il y a 3 ans, je ne m’imaginais pas jouer le maintien avec ce club là. Il va falloir s’accrocher pour ne pas descendre et aller vers le haut. C’est l’objectif quand on est ici à l’OL. Comment expliquer le début de saison ? On n’est pas là où on aimerait être avec l’équipe. Les joueurs ne sont pas à leurs meilleurs niveaux. Il y a des faits de jeu, des faits divers qui fait qu’on est là où on est à l’heure actuelle. Mais on sait qu’on peut le faire et on y croit » a ensuite poursuivi Maxence Caqueret.

«On est tous ensemble»