Incidents OM-OL : «Des scènes de guerre», il raconte tout

Alors que les rencontres entre l’OM entre l’OL sont à chaque fois particulières, pour la première opposition de cette saison en Ligue 1, ça a complètement dégénéré. En effet, sur le trajet jusqu’au Vélodrome, le bus lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso en est ressorti de là avec la tête en sang. Tout le groupe de l’OL a ainsi vécu plusieurs minutes d’enfer et Rémy Vercoutre est revenu sur ce calvaire.

Ce n’est que le 6 décembre que la rencontre entre l’OM et l’OL se jouera. Et pour cause… En effet, l’Olympico a été reporté alors qu’il aurait dû se jouer il y a quelques semaines maintenant. Le fait est que les conditions n’étaient pas réunies pour que le match se dispute à la date prévue. La raison ? Les incidents intervenus avant la rencontre, lors du trajet du bus de l’OL en direction du Vélodrome qui a été sévèrement caillassé par des fans de l’OM, au point que Fabio Grosso se retrouve la tête en sang…



« J’ai vu mon ami avoir la tête en sang »

Invité sur La Chaine L’Equipe , Rémy Vercoutre est revenu sur le caillassage du bus de l’OL avant d’aller jouer contre l’OM. Et l’entraîneur des gardiens lyonnais a tenu des propos très forts concernant ce qu’il a vécu durant ce trajet : « Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là. Je me suis fait bouger pas mal de fois dans des déplacements, dans le bus en allant au stade, mais cette fois-là, c’était la plus horrible. La pire. J’ai vu mon ami, mon supérieur hiérarchique, Fabio Grosso, à 50cm de moi avoir la tête en sang, très touché ».

« On a vu des choses dignes de scènes de guerre »