Il quitte l’OL et vit un rêve

Arnaud De Kanel

Après avoir forcé son départ et entrainé la colère noire des supporters, Castello Lukeba quittait officiellement l’OL le 11 août dernier pour rejoindre le RB Leipzig. Un choix vivement critiqué mais qui s’avère être plus que payant. Car pendant que l’OL joue sa survie en Ligue 1, Lukeba s’éclate dans son nouveau club, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Il a même été promu capitaine des Espoirs suite à la convocation de Warren Zaïre-Emery chez les A, en plus d'avoir connu sa première sélection face à l'Ecosse en octobre. Une trajectoire sensationnelle.

C’est un transfert qui a déchaîné les passions dans le Rhône. Formé à l’OL, Castello Lukeba décidait de quitter son club de cœur cet été pour découvrir un nouveau championnat. Une décision très mal prise par certains supporters qui voyaient là un amoureux du club partir alors que la crise commençait à s’installer. Après un long bras de fer, Lukeba obtenait gain de cause et signait en faveur de Leipzig. Et il faut dire que le jeune défenseur central a eu du flair en rejoignant la formation de Bundesliga. Tout lui réussit depuis.

Le début de saison époustouflant de Lukeba

Loin du marasme de l'OL, Castello Lukeba est tout sourire avec le RB Leipzig. Quatrième de Bundesliga, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions deux matchs avant la fin des poules, le tout dans un vestiaire où l'harmonie est parfaite. Lukeba ne pouvait pas rêver mieux. Depuis qu'il a quitté l'OL, il a même connu sa première sélection chez les A et se retrouve capitaine avec les Espoirs de Thierry Henry. Sa carrière pourrait même prendre un nouveau tournant dans les prochains mois puisqu'il reste dans le viseur de Manchester United. Pour le moment, Lukeba préfère savourer.

«J'ai déjà beaucoup appris»