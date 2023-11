Aulas a quitté l’OL et prépare du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a quitté la présidence de l’OL en mai dernier, Jean-Michel Aulas a conservé ses fonctions à la FFF et devrait prendre du galon. Le Comex a en effet décidé de le présenter à la vice-présidence lors de la prochaine assemblée fédérale. Une grande fierté pour le principal intéressé, qui a eu l’occasion de se prononcer.

Après 36 années de bons et loyaux services à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas quittait son poste en mai dernier, ce qui ne signifiait pas pour autant son retrait du football, l’ancien boss de l’OL étant membre du comité exécutif de la Fédération française de football depuis 2017. Et une promotion l’attend au sein de la 3F, le Comex ayant décidé de promouvoir Aulas à la vice-présidence de la Fédération sur proposition de Philippe Diallo. Une grande fierté pour l'ex-président lyonnais.

La surprenante sortie d’Aulas sur le boss de l’OL https://t.co/JBszF391Dc pic.twitter.com/w6dfKQBzw1 — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Mon investissement sera total »

« Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français. Mon investissement sera total, à l’image de mon implication dans le plan de professionnalisation du football féminin que nous mettons en œuvre avec la Ligue professionnelle du football féminin de la Fédération », a savouré Jean-Michel Aulas, dans des propos relayés par le site de la FFF.

« Je suis heureux qu’il ait accepté cette proposition »