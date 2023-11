OL : Une légende de retour, c’est totalement validé

Hugo Chirossel

Joueur légendaire de l’OL au début des années 2000, Juninho y a également été directeur sportif, entre 2019 et 2021. L’ancien international brésilien pourrait bientôt faire son retour en tant que conseiller spécial, sur demande de John Textor. Interrogé à ce sujet, Ludovic Obraniak a validé cette initiative du président lyonnais.

« Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative . » Alors que John Textor veut faire revenir Juninho à l’OL, d’après les informations de L’Équipe , Jean-Michel Aulas a validé cette possibilité, dans un message publié sur X . Joueur puis directeur sportif du club, le Brésilien serait cette fois-ci un conseiller spécial du président lyonnais.

Une légende revient à l’OL, Aulas jubile https://t.co/8P0SRMmwYV pic.twitter.com/ToZ8RlbwnA — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Ça va dans le bon sens»

« Si Juninho est l’homme qu’il faut ? Est-ce qu’il y a un homme providentiel du côté de Lyon, je ne sais pas. En tout cas ça va dans le bon sens » , estime Ludovic Obraniak, au micro de Prime Vidéo .

«Je suis complètement pour le retour de Juninho à Lyon»