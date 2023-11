Après Tony Parker, le boss de l’OL veut ramener une légende

Hugo Chirossel

Lors de la rencontre face à Metz le week-end dernier, Tony Parker a révélé qu’il allait faire son retour à l’OL, sur demande de John Textor. La légende de la NBA n’est pas la seule personnalité que le président lyonnais veut ramener. En effet, il espère également convaincre Juninho de faire son retour.

John Textor veut faire du neuf avec du vieux. Alors que l’OL est en pleine crise sportive et que plusieurs dirigeants sont annoncés sur le départ, à l’image de Santiago Cucci et de Vincent Ponsot, l’homme d’affaires américain a l’ambition de faire revenir d’anciens membres du club. À commencer par Tony Parker, qui a annoncé le week-end dernier au micro de Prime Vidéo que John Textor lui avait demandé de réintégrer le board de l’OL.

Tony Parker va réintégrer le board de l’OL

« J’ai parlé à John (Textor) hier, il m’a demandé de m’asseoir à sa place (rire). C’est ce qu’il m’a demandé hier. Il veut que je revienne dans le board de l’OL, que j’intègre le board d’Eagle. Bien sûr, moi j’ai envie d’aider. C’est un peu la même famille, l'OL, l’Asvel, on est ensemble. Donc si je peux aider, avec plaisir », a déclaré Tony Parker. Mais ce dernier n’est pas le seul qui pourrait bientôt revenir à l’OL. En effet, John Textor espère récupérer Juninho.

Textor veut faire revenir Juninho