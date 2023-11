Incidents OM-OL : Riolo lâche un coup de gueule

Alexis Brunet

Le 29 octobre dernier, l'Olympico entre l'OM et l'OL devait avoir lieu, mais la rencontre a dû être reportée en raison des incidents survenus en avant-match. Depuis on a appris que ce choc aura finalement lieu le 6 décembre prochain, au Vélodrome, avec du public. Une décision qui a fait bondir Daniel Riolo, qui en a profité pour glisser un tacle à Vincent Labrune au passage.

La Ligue 1 s'est offert une mauvaise publicité dernièrement. Alors que le choc entre l'OM et l'OL devait se disputer le 29 octobre dernier, la rencontre n'a pas eu lieu à cette date. Cette dernière a été reportée au 6 décembre à cause des débordements qui ont émaillé l'avant-match. Le car de l'OL a été caillassé, et l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé au visage lors des incidents.

Riolo aurait voulu que l'on passe outre le règlement

La rencontre a donc été reprogrammée au 6 décembre, et elle se déroulera au Vélodrome, en présence des fans de l'OM, car les incidents se sont déroulés en dehors du stade, donc le club phocéen n'est pas responsable. Une décision qui n'a pas plu à Daniel Riolo. Le journaliste a affirmé, dans l'After Foot , qu'il trouvait inadmissible que le match soit rejoué avec les supporters marseillais, et il aurait voulu que la Ligue passe au-dessus du règlement. « Il y a un truc qui s’appelle le règlement. Le règlement, effectivement, comme c’est en-dehors du stade… ok. Il y a une application du règlement. Mais c’est comme pour les arbitres, il y a le jeu et l’esprit du jeu. »

Riolo tacle Labrune