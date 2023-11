OM - OL : Vers un nouveau calvaire pour Grosso ?

Benjamin Labrousse

Sérieusement blessé au visage dimanche dernier à Marseille, Fabio Grosso se trouve toujours dans une situation sportive très compliquée à Lyon. Alors que l’OL affronte Metz (13h) ce dimanche, l’Italien possède désormais la possibilité de rebondir après avoir été soutenu par de nombreux supporters. Mais certains estiment qu’afin d’aller de l’avant, Grosso doit avant tout retrouver le soutien auprès de ses joueurs.

L’OL connaît un début de saison cauchemardesque. Alors que le club rhodanien est lanterne rouge de Ligue 1 et court toujours après sa première victoire, Fabio Grosso et son staff sont confrontés à de nombreuses complications. Entre incidents face à l'OM et vestiaire fracturé, rien ne va plus du côté de Lyon...

OM-OL : Grosso pousse deux coups de gueule sur les incidents https://t.co/wMDGVHHFGo pic.twitter.com/I4Ip9qhPFi — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Fabio Grosso dans la tourmente à l’OL

Dimanche dernier, l’entraîneur de l’OL ainsi que son adjoint Raffaele Longo ont tous deux été sérieusement touchés par des projectiles lancés par des « supporters » marseillais. Si la rencontre face à l’OM ne s’est pas déroulée, Fabio Grosso fait également face à une affaire de « taupe » dans son vestiaire, alors qu’un membre de son effectif avait fait fuiter des informations auprès du consultant Jérôme Rothen il y a de cela deux semaines.

«La cohésion s’évapore s’il n’y a pas un cadre rigoureux»