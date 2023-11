«On est en danger» : il tire la sonnette d'alarme à l'OL

Jean de Teyssière

L'OL a enfin gagné cette saison ! Lors de la douzième journée de Ligue 1, le club lyonnais se déplaçait sur la pelouse du Stade rennais, malade lui-aussi. Bien aidés par l'expulsion de Doué dès la 5ème minute de jeu, les Gones sont allés chercher la victoire en fin de match grâce à une tête rageuse de Jake O'Brien. Mais Corentin Tolisso alerte son équipe : ils ne sont pas encore tirés d'affaire.

Enfin une victoire pour l'OL ! Après onze journées - le match face à l'OM étant reporté au 6 décembre suite aux incidents aux abords du stade Vélodrome il y a deux semaines - le club lyonnais a réussi à gagner au Roazhon Park de Rennes (0-1). Une victoire qui fait du bien, même si l'OL reste lanterne rouge de Ligue 1 à cinq points du premier non-relégable.

«On est en danger parce qu’on est derniers de la Ligue 1»

Au micro de Prime Video , Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL a été interrogé sur la situation lyonnaise, qui stagne malgré cette première victoire cette saison : « On est en danger parce qu’on est derniers de la Ligue 1. C’est sûr que c’est compliqué, il y a peu de joueurs dans le vestiaire qui ont joué le maintien dans leur carrière. C’est une toute nouvelle chose. Il faut vite prendre les codes et surtout, il faut gagner. »

«On fera tout pour s’en sortir»