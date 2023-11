Incidents OM-OL : L’énorme colère du vestiaire lyonnais

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Corentin Tolisso s’est exprimé au sujet de la décision de la LFP de reprogrammer la rencontre face à l’Olympique de Marseille le 6 décembre prochain, au stade Vélodrome et en présence du public. Le milieu de l’Olympique Lyonnais n’a pas mâché ses mots, s’emportant contre le manque de sanctions réelles.

C’est une décision qui fait énormément réagir. Après les graves accidents du 29 octobre dernier aux alentours du stade Vélodrome, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure, mais a gardé le lieu et surtout a validé la présence de supporters de l’OM. Forcément, on grince des dents du côté de Lyon.

Incidents OM - OL : Le verdict tombe, Riolo fulmine ! https://t.co/RyeWM2nwT0 pic.twitter.com/9K9nzMRzAw — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

« On fera quoi si les vitres sont encore cassées alors que la dernière fois notre coach a failli perdre son œil »

C’est le cas avec Corentin Tolisso, qui était face à la presse ce vendredi. « Il a failli perdre un œil, je trouve fou qu'il y ait aucune sanction. J'ai vraiment eu peur depuis l'intérieur du bus. Il va se passer quoi quand on va y retourner? Qui nous dit que cela ne se reproduira pas ? On fera quoi si les vitres sont encore cassées alors que la dernière fois notre coach a failli perdre son œil » a lancé le milieu de l’OL, faisant évidemment référence aux blessures de son entraîneur Fabio Grosso.

« C'est aberrant de ne pas avoir de sanctions »