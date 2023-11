Catastrophe pour l’OL, Riolo craint le pire

Arnaud De Kanel

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'OL. Bon dernier de Ligue 1 et pas plus avancé avec ce nul inquiétant face au FC Metz dimanche (1-1), le club rhodanien se dirige tout droit vers la Ligue 2. L'espoir commence à s'envoler à Lyon, l'inquiétude grandit et Daniel Riolo ne voit pas comment les Gones pourraient se maintenir.

Ça ne va toujours pas mieux pour l'OL. Une semaine après les graves incidents à Marseille, les joueurs de Fabio Grosso ont retrouvé le terrain ce dimanche puisqu'ils affrontaient le FC Metz, barragiste au coup d'envoi. Un nouveau match de la dernière chance pour les Gones après celui perdu contre Clermont (1-2), mais encore une fois, ils n'ont pas réussi à l'emporter. Après 10 matchs disputés, l'OL comptabilise donc 4 petits points et pointe logiquement à la dernière position de Ligue 1. De ce qu'il a vu ce week-end, Daniel Riolo ne voit aucun signe encourageant et craint le pire pour l'OL, à savoir la relégation.

«Ils sont mauvais»

« Lyon est profondément malade. Il y a des moments, c'est trop gros pour être vrai. Parfois, tu as l'impression que le ballon brûle les pieds. Ce sont des footballeurs professionnels, ils ne peuvent pas avoir ce niveau-là. Le mental joue tellement, ça leur fait faire des boulettes et ils sont mauvais », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot dimanche soir sur les ondes de RMC . L'éditorialiste confie même avoir de la « peine » pour cette équipe.

«Quand tu regardes l'équipe, j'en suis presque arrivé à avoir de la peine»