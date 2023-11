Incidents OM - OL : Grosso fait face aux supporters !

Thomas Bourseau

Fabio Grosso a disputé son premier match sur le banc de touche de l’OL depuis les incidents de la semaine dernière à Marseille dans le cadre de l’Olympico. Défiguré par des jets de projectiles, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a vécu un moment de communion ce dimanche avec les Gones.

Touché par des jets de projectiles la semaine dernière lorsque des supporters de l’OM ont caillassé le bus du groupe de l’OL, Fabio Grosso a hérité de douze points de suture au-dessus de l’arcade sourcilière gauche. Pour son retour sur les terrains ce dimanche, ses joueurs recevaient Metz au Groupama Stadium et ont dû se contenter du nul (1-1).

«Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine»

Après la rencontre, Fabio Grosso s’est présenté devant la tribune des Ultras de l’OL et le « capo » a tenu le discours suivant à l’entraîneur italien. « Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous. Si tu as quelque chose à nous dire, fais-le, si tu ne veux rien nous dire, car ce n’est pas à toi de le faire, on ne t’en voudra pas ».

🤝 L'échange émouvant entre Fabio Grosso et ses supporters !🥹#OLFCM pic.twitter.com/SfUWVo27Dt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

«Merci beaucoup, je vous promets qu’on donnera tout jusqu’à la fin de la saison»