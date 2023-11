OM - OL : Après les incidents, Grosso pousse un coup de gueule !

Thomas Bourseau

Une semaine après avoir été touché par des jets de projectiles des supporters de l’OM, ce qui lui a valu douze points de suture au niveau de l’arcade sourcilière gauche, Fabio Grosso a témoigné d’une nouvelle contre-performance de son OL pour la réception de Metz (1-1), toujours bon dernier de Ligue 1. Le coach italien a vidé son sac.

Fabio Grosso avait vécu un dimanche noir la semaine dernière. Alors qu’il allait vivre son premier Olympico en tant qu’entraîneur de l’OL, des supporters de l’OM l’avaient touché à l’arcade sourcilière par le biais de projectiles sur le car de l’Olympique Lyonnais. Le pire a été évité pour Grosso, qui a cependant vu son équipe échouer à gagner son premier match de la saison.

«Je crois en ces joueurs et je veux continuer à travailler»

Ce dimanche, pour la réception du FC Metz au Groupama Stadium (1-1), l’OL aurait pu s’incliner si Skelly Alvero n’avait pas égalisé dans les dix dernières minutes de la rencontre. Et alors que chaque match semble plus difficile que le précédent, Fabio Grosso a fait passer le message suivant en conférence de presse. « Plus le temps passe, plus ça va être dur. On rentre contractés et on n’arrive pas à montrer les qualités qu’on a, car on a des qualités. On n’est pas une super équipe, mais on a des qualités. Mais on a montré parfois des défauts. Je crois en ces joueurs et je veux continuer à travailler. Il y a eu une ambiance extraordinaire ».

«Comment faire ? Si je le savais, j’aurais déjà trouvé la solution»

L’entraîneur de l’OL, dans des propos rapportés par Foot Mercato , ne parvient pas à trouver le déclic pour son groupe afin d’enfin célébrer une victoire en Ligue 1 cette saison. « Donc la responsabilité est énorme pour continuer à travailler fort et essayer de sortir de cette situation. Comment faire ? Si je le savais, j’aurais déjà trouvé la solution. Pour le moment, on n’arrive pas à la trouver. On a changé plusieurs choses. Mais les résultats ne sont pas encore comme on le veut. Je veux sortir le club de cette situation. On continuera d’essayer pour trouver la bonne solution ».

«Ce n’est pas une question de système»