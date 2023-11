Incidents OM-OL : Une décision est prise, Grosso est «déçu»

Jean de Teyssière

Le 29 octobre dernier, Fabio Grosso a été sérieusement atteint au visage lors du caillassage du bus de l'OL par les supporters marseillais. L'entraîneur de l'OL a dû avoir 12 points de suture et les images de son arrivée au Vélodrome, le visage en sang, avaient fait le tour du monde. Alors évidemment, lorsque l'Italien a appris que l'OL allait devoir rejouer le match au Vélodrome le 6 décembre prochain, il était très déçu.

Fabio Grosso est toujours marqué au visage par son accident. Le contour de son œil est toujours boursouflé, de couleur violette et la marque de la cicatrice sera visible à vie. Pourtant, l'entraîneur ne s'en est jamais vraiment plaint et vit cet accident reclus dans le silence. Ses proches affirment qu'il n'en a parlé qu'une seule fois, le lendemain de cette blessure mais que depuis, plus rien.

«C'est très grave»

Ce vendredi, Fabio Grosso a été interrogé sur la tenue du match au Vélodrome en conférence de presse et avait glissé : « Je suis inquiet car l'absence de décision par rapport à ça est pour moi inacceptable. J'aime les ambiances incroyables comme celles de Marseille, je n'ai pas peur de ça, mais l'absence d'une sanction sur ce qu'il s'est passé je ne peux pas le comprendre. Je resterai ferme là-dessus, c'est très grave. »

OM : «Un désastre»... L'énorme colère de Gattuso https://t.co/49MxJeRkrU pic.twitter.com/MPFZA2cj22 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Grosso est très, très déçu de devoir retourner au Vélodrome»