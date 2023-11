Scandale avec l’OM, l’OL dégoupille après cette décision

Benjamin Labrousse

Fin octobre, le football français était marqué par les incidents survenus en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL. Alors que ce mardi, la LFP avait officialisé l’absence de sanctions à l’encontre de l’OM, l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso s’est montré très agacé ce vendredi, d’autant que la FFF a rejeté la demande en appel du club rhodanien.

Rendez-vous le 6 décembre prochain. Alors que le 29 octobre dernier, le bus de l’OL était caillassé à l’approche du Vélodrome, la rencontre entre le club lyonnais et l’OM devrait donc se rejouer le 6 décembre prochain, le tout avec un stade plein. Si le déplacement des supporters de l’OL à Marseille reste à ce jour une question en suspens, plusieurs bouleversements juridiques se sont produits dans cette affaire dernièrement.

Benatia fait un énorme sacrifice pour signer à l’OM https://t.co/TMmMVXsDD3 pic.twitter.com/ZffU4QFkTA — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

L’OL voit sa demande en appel rejetée par la FFF

À commencer ce mardi avec la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas sanctionner l’OM, jugeant que le club phocéen n’était pas responsable d’actes violents ayant eu lieu sur la voie publique. Et alors que l’OL avait logiquement fait appel auprès de la FFF de cette absence de sanctions concrètes, l’instance française n’a pas souhaité donner raison au club lyonnais. Selon les dernières indiscrétions de RMC , la FFF a rejeté l’appel de l’OL, alors que plus tôt dans la journée, l’entraîneur italien Fabio Grosso est apparu très remonté concernant cette affaire.

«C’est inacceptable de ne pas le faire»