Un incroyable retour se prépare à l’OL, la décision va tomber

L'OL traverse en ce moment une période très compliquée. Le club de John Textor est actuellement dernier de Ligue 1, et il faudra que les partenaires d'Alexandre Lacazette mettent les bouchées doubles, s'ils ne veulent pas descendre en Ligue 2. En attendant, il est possible que Juninho fasse son retour à Lyon, mais rien n'est encore acté.

Longtemps au sommet du championnat de France, l'OL a de plus en plus de mal dernièrement. Déjà non qualifié pour une Coupe d'Europe la saison dernière, Lyon est tombé encore plus bas, car les joueurs de Fabio Grosso sont derniers du classement en Ligue 1.

L'OL a gagné son premier match de la saison

Face à Rennes, le 12 novembre dernier, l'OL a gagné son premier match de la saison. Les partenaires de Corentin Tolisso avaient enchaîné dix rencontres, sans la moindre victoire. Les Lyonnais sont donc derniers de Ligue 1, avec seulement sept points au compteur.

Juninho bientôt de retour ?