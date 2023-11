Tony Parker répond cash sur son rôle à l’OL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tony Parker est-il en train d'intégrer l'organigramme de l'OL sous la houlette du nouveau propriétaire, John Textor ? Présent dans les tribunes du Groupama Stadium face à Metz début novembre, l'ancienne gloire du basket français assure qu'il vient simplement donner un coup de main au club rhodanien, en grande difficulté cette saison.

L'image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux le 5 novembre dernier, alors que l'OL recevait le FC Metz au Groupama Stadium pour compte de la 11e journée de Ligue 1 : John Textor était absent pour l'occasion, mais sur son fauteuil habituel dans la tribune présidentielle était assis un certain... Tony Parker ! De passage ce jour-là au micro de Prime Video , l'ancien joueur de San Antonio et de l'équipe de France de basket avait évoqué son nouveau rôle dans l'organigramme de l'OL : « J'ai parlé avec John Textor hier, il m'a demandé de m'asseoir à sa place,. Il veut que je revienne dans le board de l'OL, il veut que j'intègre le board d'Eagle Football. Bien sûr moi j'ai envie d'aider. C'est un peu la même famille, l'OL et l'ASVEL, on est ensemble. Donc si je peux aider, avec plaisir », avait alors révélé Tony Parker sur son implication au club, qui pointe à la dernière place du championnat.

Après Tony Parker, le boss de l’OL veut ramener une légende https://t.co/FiWKFpDa3z pic.twitter.com/KTgmgee4re — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Parket met les choses au clair

Mais au micro de BFM Business ce jeudi matin, l'ancienne star de la NBA calme le jeu quant à son rôle au sein de l'OL, et précise qu'il est surtout là pour donner un coup de main et non intégrer à long terme la direction du club : « On m’avait posé la question: pourquoi j’étais au match dans le siège de John Textor? Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL. J’ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué. Je n’ai jamais dit ça », assure Parker.

« Je ne serai pas là au quotidien »