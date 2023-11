Le patron de l’OL lance sa révolution, Grosso balance

Thomas Bourseau

John Textor apporte de nombreux changements au sein de l’organigramme de l’OL depuis le début de la saison. Il est notamment question des venues de Juninho et de David Friio, ce dernier venant tout juste de quitter l’OM. Mais pour Fabio Grosso, l’équipe première ne doit pas se laisser submerger par tout cela.

Du côté de l’OL, de multiples changements sont opérés depuis le début de la saison. Et pas seulement au niveau de l’entraîneur et de son staff technique. En effet, outre le changement Laurent Blanc - Fabio Grosso, John Textor qui est à la fois l’actionnaire majoritaire de l’OL et son président, a changé pas mal de choses en coulisses.

Tony Parker : «Donner des conseils dans le board et s’il faut aller parler aux joueurs»

Santiago Cucci, président intérimaire de l’OL, va quitter le club bien qu’il poursuivra certaines missions pour Eagle Group. Ces derniers jours, Tony Parker a fait son retour au sein du groupe et donnera des « conseils » au board, mais ne sera pas président délégué comme il l’a fait savoir à BFM Business la semaine dernière. « J’ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué. Je n’ai jamais dit ça. Ce que signifie mon aide pour l’OL ? Donner des conseils dans le board et s’il faut aller parler aux joueurs... En aucun cas, je serai là au quotidien, ni être président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL ».

Après Parker, le retour de Juninho ?

Après Tony Parker, John Textor serait susceptible de boucler un autre retour. Et pas n’importe lequel. Légende de l’OL, Juninho pourrait devenir le conseiller sportif de Textor alors que Daviid Friio, désormais ex-directeur sportif de l’OM, serait proche de débarquer.

«On ne doit pas avoir d'excuses. Je sais que ce n'est pas facile tous les changements»