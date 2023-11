Mbappé - Haaland : Grande nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Heureusement pour le PSG, le Real Madrid aurait tiré un trait sur son numéro 7. En effet, comme indiqué par la presse espagnole, Erling Haaland serait la seule piste chaude du club merengue pour la saison prochaine.

Engagé jusqu'à la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne rempile pas d'ici cet été.

PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Zaïre-Emery https://t.co/oyTMt8CIv4 pic.twitter.com/yzX7E6WMWB — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Le Real Madrid est obnubilé par Haaland

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid était prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival, et ce, dans le but de boucler un transfert XXL à 0€. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti semble avoir finalement décidé d'oublier la star du PSG.

Mbappé oublié par le Real Madrid ?