Le retour de Zidane en danger, une bonne nouvelle tombe

Axel Cornic

Sur le côté depuis plus de deux ans, Zinédine Zidane aimerait bien trouver très vite un nouveau club. Plusieurs options ont été évoquées comme le Paris Saint-Germain ou encore son ancien club de la Juventus, mais en Espagne on laisse entendre qu’il pourrait bien faire un second retour au Real Madrid, qu’il a déjà entraîne à deux reprises par le passé.

Considéré comme l’un des entraîneurs les plus talentueux de sa génération, Zinédine Zidane ne fais plus rien depuis juin 2021 et son départ du Real Madrid. Le temps commence à être long, alors qu’il semble avoir eu plusieurs chances pour revenir dans un grand club européen.

Un retour au Real Madrid ?

La principale concerne le PSG, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Zidane n’était pas convaincu. Ainsi, ces derniers mois une autre piste a fait surface avec un énième retour au Real Madrid ! Il faut dire que Carlo Ancelotti devrait quitter son poste à la fin de sa la saison et les Madrilènes lui cherchent justement un successeur.

« Pour le Real Madrid, Xabi Alonso doit s’endurcir pour devenir l’entraîneur de l’équipe »