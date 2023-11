Un transfert «secret» va faire une victime colossale à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un peu plus d'un mois, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. Et une nouvelle fois, l'OM devrait se montrer actif. Et pour cause, le club phocéen réalise une première partie de saison très décevante qui devrait pousser la direction à renforcer plusieurs secteurs de jeu. A tel point que l'arrivée d'un avant-centre ne serait pas totalement à exclure.

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM a pris l'habitude d'animer le mercato que ce soit l'été ou l'hiver. Et cela devrait encore être le cas à partir du 1er janvier. Et pour cause, le club phocéen sort d'une première partie de saison décevante, et Gennaro Gattuso, qui a succédé à Marcelino, attend des renforts, notamment dans le secteur offensif. Et selon Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , bien que ce ne soit pas la priorité, il n'est pas à exclure que l'OM travaille en secret sur l'arrivée d'un avant-centre.

L’OM boucle «un très gros coup» https://t.co/wafvFHFFWJ pic.twitter.com/xg3Ewe8dbU — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Peut-être que les dirigeants marseillais travaillent en secret»

« On fait quoi avec ces deux joueurs ? Aubameyang doit se réveiller, la pression va être forte sur le poste d’attaquant. Et on connait la difficulté de trouver un attaquant au mercato d’hiver capable de te planter une douzaine de buts en 6 mois c’est rare. Cela veut dire empiler des 9 et ce n’est pas bon signe. Si un attaquant doit arriver un jour, il faudra qu’un des deux parte. Vitinha tout le monde se pose de questions mais ils n’ont pas le choix », lance le journaliste au micro du podcast l'After Marseille avant d'affirmer qu'il faudrait que Vitinha ou Pierre-Emerick Aubameyang parte afin d'envisager l'arrivée d'un avant-centre.

«Je n’imagine pas une arrivée sans départ»