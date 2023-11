Le RC Lens se fait tacler en direct après l’humiliation

Hugo Chirossel

Largement battu sur la pelouse d’Arsenal mercredi soir (6-0), le RC Lens a vu ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions définitivement s’envoler. Les Sang et Or ont été totalement dépassés à l’Emirates Stadium et Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié leur attitude. Le consultant de RMC a également critiqué l’analyse de Franck Haise à l’issue de la rencontre.

Le RC Lens n’aura pas réussi à reproduire l’exploit du 3 octobre dernier. À Bollaert, les Sang et Or avaient réussi à faire tomber Arsenal (2-1), mais la donne a été bien différente lors du match retour mercredi soir. Les hommes de Franck Haise ont été écrasés par les Gunners (6-0) et sont officiellement éliminés de la Ligue des champions. Le RC Lens n’a en revanche pas encore dit adieu à l'Europe, puisqu’il est troisième de son groupe et compte 3 points d’avance sur le FC Séville, son adversaire lors de la dernière journée qui aura lieu le 12 décembre prochain.

«Il y a une façon d’aborder les matchs et de respecter la compétition»

Si l’écart de niveau avec Arsenal est indéniable, Jérôme Rothen n’a cependant pas apprécié l’attitude du RC Lens lors de cette rencontre. Il a lâché au micro de RMC : « Je veux bien qu’il y ait une différence de niveau ou de budget, mais il y a des attitudes à avoir sur ces matchs de Ligue des champions. Je les accuse de ne pas avoir pris conscience de ce qu’est la Ligue des champions et de ce que c’est que représenter la France en Ligue des champions. On n’attend pas que Lens gagne la Ligue des champions. Mais il y a une façon d’aborder les matchs et de respecter la compétition. Quand tu finis le match et que dès le coup de sifflet final il n’y a pas sur leur visage de la déception, de la frustration, de l’énervement… En fait, ils sont tous pareils et ont eu le même discours: ‘Oui, Arsenal était plus fort, pourtant on a fait ce qu’il fallait, on s’était bien préparés’. Mais non ! Vous êtes dans le faux les gars ! Et la remise en question c’est ce qui va vous faire progresser . »

«La moindre des choses est de montrer un peu plus de caractère»