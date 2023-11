Après le désastre, le RC Lens interpelle les supporters

Alexis Brunet

Le RC Lens est éliminé de la Ligue des champions. À la suite de leur large défaite face à Arsenal (6-0), les joueurs de Franck Haise ne peuvent plus se qualifier en huitième de finale. La Ligue Europa est-elle toujours accessible, et les Lensois devront donc retrouver leur motivation au plus vite. Adrien Thomasson leur a d'ailleurs donné rendez-vous pour le match face à Lyon, samedi à Bollaert.

Mercredi soir le RC Lens retrouvait Arsenal en Ligue des champions. Les partenaires de Jonathan Gradit avaient gagné le match aller, mais ils n'ont pas pu réitérer pareil exploit lors du match retour. Les Lensois se sont fait laminer par les Gunners, puisqu'ils se sont inclinés 6-0. Il y avait plusieurs classes d'écart entre les deux équipes, et les coéquipiers de Gabriel Jesus avaient déjà inscrit cinq buts en première période.

«Ils étaient largement plus forts que nous»

Après la rencontre, Adrien Thomasson est revenu sur le résultat de son équipe, au micro de Canal + . Le milieu de terrain a avoué que les Gunners étaient bien au-dessus des Lensois mercredi soir. « On s’était préparés du mieux possible, mais voilà, ce (mercredi) soir, il faut avouer qu’ils étaient largement plus forts que nous. On aurait aimé faire durer le match mais ça a vite été compliqué, à 5-0 à la mi-temps… En seconde période, on trouve la motivation, il faut respecter le maillot, respecter notre club et bien préparer la suite. »

«On aura besoin d’eux»